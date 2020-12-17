"Сумма трансфера, время трансфера, это все будет объявлено 3-4 января во время моей встречи с президентом Андерлехта. Он пригласил меня в гости 4 января в Брюссель. А я пригласил его 6 февраля во Львов на свой день рождения. Мы согласовали эти даты.

Кухаревич прошел медосмотр в Бельгии

Поэтому большая дружба двух клубов началась. У нас есть договоренность, что в течение пяти лет Андерлехт должен сыграть два товарищеских матча с Рухом во Львове. Также наши дети будут ездить на турниры в Бельгию и там их принимать будет Андерлехт, а мы будем приглашать их к нам на турниры.

Новая украинская-бельгийская история началась. Кухаревич уже прошел медосмотр и сразу из Бельгии улетел на отдых", – цитирует Козловского Footballhub.

К слову, 19-летний Николай Кухаревич в нынешнем сезоне провел 12 матчей в чемпионате Украины, записав в свой актив 1 забитый мяч. В то же время, форвард ярко проявил себя в составе молодежной сборной Украины – нападающий забил 3 гола в ноябрьских матчах отбора на чемпионат Европы U-21 против сверстников из Мальты и Северной Ирландии.