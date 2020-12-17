Козловський розкрив окремі деталі трансферу Кухаревича в Андерлехт
Президент Руху Григорій Козловський розповів про початок співпраці з бельгійським клубом на фоні переходу форварда Миколи Кухаревича.
"Сума трансферу, час трансферу, це все буде оголошено 3-4 січня під час моєї зустрічі з президентом Андерлехта. Він запросив мене в гості 4 січня до Брюсселя. А я запросив його 6 лютого у Львів на свій день народження. Ми погодили ці дати.
Кухаревич пройшов медогляд у Бельгії
Отож велика дружба двох клубів почалася. В нас є домовленості, що впродовж п’яти років Андерлехт має зіграти два товариські матчі з Рухом у Львові. Також наші діти їздитимуть на турніри до Бельгії і там їх прийматиме Андерлехт, а ми запрошуватимемо їх до нас на турніри.
Нова українсько-бельгійська історія почалася. Кухаревич вже пройшов медогляд і одразу з Бельгії полетів на відпочинок", – цитує Козловського Footballhub.
До слова, 19-річний Микола Кухаревич у нинішньому сезоні провів 12 матчів у чемпіонаті України, записавши до свого активу 1 забитий м'яч. Водночас, форвард яскраво проявив себе у складі молодіжної збірної України – Микола забив 3 голи у листопадових матчах відбору на чемпіонат Європи U-21 проти однолітків з Мальти та Північної Ірландії.
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