"На останньому матчі Руха були представники трьох клубів – Зальцбурга, Андерлехта і Мехелена. Нам приємно, що не домовляючись, люди приїхали до нас, тому що їх цікавлять футболісти, які є у нас.

Кухаревич має сумнів щодо переходу в Андерлехт через нефутбольну причину, – ЗМІ

Кухаревич вже пройшов медогляд в Бельгії, в Андерлехті. Швидше за все, він з літа перейде в цей клуб. Ми його на півроку залишимо, щоб він допоміг Руху у другому колі. Ми віримо в Миколу. Йому 19 років, він дуже талановитий і перспективний футболіст. Я вірю, що він буде хорошим нападником, який прославить наш клуб", – поділився Козловський у коментарі YouTube-каналу Руха.

До слова, 19-річний Микола Кухаревич у нинішньому сезоні провів 12 матчів у чемпіонаті України, записавши до свого активу 1 забитий м'яч. Водночас, форвард яскраво проявив себе у складі молодіжної збірної України – Микола забив 3 голи у листопадових матчах відбору на чемпіонат Європи U-21 проти однолітків з Мальти та Північної Ірландії.