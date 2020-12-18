Нападающий сомневается в целесообразности перехода в Андерлехт и взял некоторое время на размышление.

Динамо составит конкуренцию Андерлехта в борьбе за Кухаревича, – СМИ

По информации La Dernière Heure, главным препятствием является незнание английского языка, помешает Кухаревич быстро адаптироваться к новой команде. Ранее форвард прошел медосмотр в Андерлехте.

К слову, 19-летний Николай Кухаревич в нынешнем сезоне провел 12 матчей в чемпионате Украины, записав в свой актив 1 забитый мяч. В то же время, форвард ярко проявил себя в составе молодежной сборной Украины – Николай забил 3 гола в ноябрьских матчах отбора на чемпионат Европы U-21 против сверстников из Мальты и Северной Ирландии.