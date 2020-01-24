Козловский – об обвинении Карпат: То нам надо будет ездить на Кипр и просить разрешения, чтобы мы играли футбол?

Президент Руха Григорий Козловский не понимает обвинений Карпат в свой адрес из-за отказа депутатов горсовета предоставить клубу земельный участок возле стадиона Украина.

Напомним, вчера городской совет Львова отказался предоставить Карпатам в долгосрочную аренду землю вокруг стадиона Украина на льготных условиях. За это решение проголосовали только 18 депутатов. Данное решение может стать определяющим для будущего львовского клуба. Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин обвинил президента Руха Григория Козловского в агитации депутатов против "зелено-белых".

"Такое впечатление, что Карпаты ищут козла отпущения. Может стоит поискать причину в себе? Данное обвинение является смешным и говорит об уровне руководства Карпат. Я хотел задать несколько вопросов, потому что являюсь не чужим человеком в футболе. Карпаты хотят взять стадион, разработать детальный план, что-то построить. у меня вопрос (да и не только у меня, но и у всех фракций, даже тех, кто голосовал "за" – они сказали, что проголосовали "за", чтобы от них отстали.) Я не буду принимать участие в этой афере. это очередная афера, это низкосортный шантаж.

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Я говорил: "Давайте перенесем этот вопрос и решим его глобально, а не для показухи". Поверьте, после стадиона были бы и другие вопросы. Постоянно искали какую-то причину, чтобы оно не состоялось. Я говорил, что у меня будут вопросы, поэтому ко мне подходили депутаты и спрашивали мою точку зрения. Давайте смоделируем ситуацию – некая офшорная кипрская компания хочет забрать данную землю. А какое отношение имеет к Карпатам эта фирма? Какая гарантия, что Карпаты не вылетят? Какая гарантия, что когда они вылетят, во Львове не умрет футбол? Завтра Рух, ФК Львов, возможно, появятся Карпаты-1963 или какие-то другие. Как показывает жизнь, все может быть. То нам надо будет ездить на Кипр и просить разрешения, чтобы мы играли футбол?

После этого футбол умрет, потому что дальше Первой лиги никто играть не будет, а на Арене Львов играть дорого. Поэтому я сказал, что я в этой афере участвовать не буду. Но если кто-то хочет спасти Карпаты, то я даю слово. Я нас следующей сессии стану автором решения и мы посмотрим, кто любит Карпаты – начиная от мэра и заканчивая уборщицей в зале. Я предложу депутатам принять Карпаты в собственность города и сделать программу по выделению 50 млн в год. Обращусь в областной совет, пусть он поможет. Обращусь к бизнесменам", – рассказал Козловский в эфире Youtube-канала Руха.

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