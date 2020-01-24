"Карпаты сегодня сошли с ума", – Козловский жестко ответил на обвинения исполнительного директора львовян

Президент Руха Григорий Козловский отреагировал на обвинения исполнительного директора Карпат Ростислава Ящишин в воздействии на решение депутатов Львовского горсовета не поддержать решение о передаче земли стадиона Украина.

"Хочется сказать, что я был удивлен этой позицией. Но ввиду того, что происходит в Карпатах последние 10 лет и активно последние 3 года, наверное, удивление минимально. Такие вещи закинуть мне, человеку, который, наверное, не только на словах, но и на деле болеет за судьбу Карпат, борется, чтобы команда не умерла. Наверное, мне закинуть очень трудно.

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Думаю, все помнят дело двухлетней давности, когда история с Гудымой могла завершиться для Карпат фатально. Я что-то тогда не видел сегодняшнего исполняющего обязанности генерального директора, журналиста господина Ящишина. Где он был в то время, когда Карпаты умирали? Когда судьба была практически решена. Я что-то не помню, где был горсовет в то время или любая другая организация во Львове, которая могла бы повлиять, чтобы сохранить Карпаты. В конце концов, где были руководители Карпат, когда клуб умирал?

Более того, наверное, все забыли, о контракте, который закончился, на аренду. Вы помните, как предыдущие договоры, Карпаты подписывали на аренду, с какими боями выходили болельщики, делали зеленые революции. В этом году это произошло как щелчок пальца. Потому что весь депутатский корпус поддерживает это решение, чтобы Карпатам было максимально комфортно работать и прославлять наш город. Я вас удивлю, я лично с юристами готовил этот договор целую ночь. Я был автором этого соглашения.

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В этой сделке я учел интересы всех профессиональных клубов, которые сегодня существуют и могут существовать в будущем. Чтобы все имели доступ к единому коммунальному стадиону, играть в футбол, чтобы прославлять наш город. Те обвинения, которые есть сегодня, это полный абсурд. Высший пилотаж цинизма. Сложилась такая ситуация, что сегодня в Карпатах виноваты все – Обама, Трамп, ООН, покойный Нельсон Мандела, инопланетяне, что пролетали над Львовом, горсовет, депутаты, в конце еще и нашли Козловского. Я так понимаю, что Карпаты сегодня сошли с ума", – сказал Козловский в эфире YouTube-канала ФУ Рух.