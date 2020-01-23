Львовский горсовет отклонил предложение передать Карпатам землю стадиона Украина

Часть территорий стадиона Украина останется под контролем Львовского городского Совета.

Львовский горсовет на пленарном заседании 23 января не поддержал передачу Карпатам части территории стадиона Украины в долгосрочную аренду на льготных условиях, сообщает YouTube-канал учреждения.

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Карпаты просили у горсовета часть территории стадиона Украины (нежилые помещения) для организации деятельности и проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований.

За решение передать землю львовскому клубу проголосовало 18 депутатов, 13 воздержались, а еще 25 не голосовали. Для поддержки решения нужно было получить большинство голосов.

Добавим, что это решение может повлиять на то, продолжит ли клуб свое существование. Карпаты имеют серьезные финансовые проблемы, из-за чего отпустили уже 8 игроков в течение зимнего трансферного окна.

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