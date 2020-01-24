Козловський – про звинувачення Карпат: То нам треба буде їздити на Кіпр і просити дозволу, щоб ми грали футбол?

Президент Руха Григорій Козловський не розуміє звинувачень Карпат на свою адресу через відмову депутатів міськради надати клубу земельну ділянку біля стадіону Україна.

Нагадаємо, вчора міська рада Львова відмовилася надати Карпатам у довготривалу оренду землю навколо стадіону Україна на пільгових умовах. За це рішення проголосували лише 18 депутатів. Дане рішення може стати визначальним для майбутнього львівського клубу. Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин звинуватив президента Руха Григорія Козловського в агітації депутатів проти "зелено-білих".

"Таке враження, що Карпати шукають цапа-відбувайла. Може вартує пошукати причину в собі? Дане звинувачення є смішним та говорить про рівень керівництва Карпат. Я хотів задати декілька питань, бо є не чужою людиною у футболі. Карпати хочуть взяти стадіон, розробити детальний план, щось там збудувати. У мене питання (та й не тільки у мене, але й у всіх фракцій, навіть тих, хто голосував "за" – вони сказали, що проголосували "за", щоб від них відчепилися). Я не прийматиму участь у цій афері. Це чергова афера, це низькосортний шантаж.

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Я казав: "Давайте перенесемо це питання і вирішимо його глобально, а не для показухи". Повірте, після стадіону були б і інші питання. Постійно шукали якусь причину, щоб воно не відбулося. Я казав, що у мене будуть питання, тому до мене підходили депутати і питали мою точку зору. Давайте змоделюємо ситуацію – якась офшорна кіпрська компанія хоче забрати дану землю. А яке відношення має до Карпат ця фірма? Яка гарантія, що Карпати не вилетять? Яка гарантія, що коли вони вилетять, у Львові не помре футбол? Завтра є Рух, ФК Львів, можливо, з'являться Карпати-1963 чи якісь інші. Як показує життя, все може бути. То нам треба буде їздити на Кіпр і просити дозволу, щоб ми грали футбол?

Після цього футбол помре, тому що далі Першої ліги ніхто грати не буде, а на Арені Львів грати дорого. Тому я сказав, що я в цій афері брати участі не буду. Але якщо хтось хоче врятувати Карпати, то я даю слово. Я нас наступній сесії стану автором ухвали і ми подивимося, хто любить Карпати – починаючи від міського голови і закінчуючи прибиральницею в залі. Я запропоную депутатам прийняти Карпати у власність міста і зробити програму з виділення 50 млн на рік. Звернуся до обласної ради, нехай вона допоможе. Звернуся до бізнесменів", – розповів Козловський в ефірі Youtube-каналу Руха.

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