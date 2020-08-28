"У меня закончился контракт с Волынью, поэтому мне надо было решать, где продолжить карьеру. Однако я и представить не мог, что все так повернется и я окажусь в Минае. Но это футбольная жизнь и после периода в Луцке я понимал, что надо двигаться дальше.

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Счастлив, что оказался в этом клубе. Мне очень нравится стиль команды, в какой футбол она играет, поэтому долго не думал над выбором, где продолжать свою карьеру.

Видно, что клуб развивается и не стоит на месте с каждым годом. И есть постоянное желание достигать новых вершин. Это мотивирует футболистов к новым победам.

Скажу, что мы очень серьезно готовимся к первому матчу в УПЛ. Никакого волнения нет, все ждут начала чемпионата. Буду делать все, что от меня зависит, чтобы помочь команде", – цитирует Кожанова официальный сайт Миная.

Напомним, прошлый сезон 33-летний Денис провел в Первой лиге, защищая цвета Волыни. Нападающий провел 30 матчей, в которых отметился 18-ю голами.

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