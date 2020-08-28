"У мене закінчився контракт з Волинню, тому мені треба було вирішувати, де продовжити кар'єру. Однак я й уявити не міг, що все так повернеться і я опинюся у Минаї. Але це футбольне життя і після періоду в Луцьку я розумів, що треба рухатися далі.

Минай підсилиться ветераном УПЛ Шиндером

Щасливий, що виявився в цьому клубі. Мені дуже подобається стиль команди, в який футбол вона грає, тому довго не думав над вибором, де продовжувати свою кар'єру.

Видно, що клуб розвивається і не стоїть на місці з кожним роком. І є постійне бажання досягати нових вершин. Це мотивує футболістів до нових перемог.

Скажу, що ми дуже серйозно готуємося до першого матчу в УПЛ. Ніякого хвилювання немає, всі чекають початку чемпіонату. Буду робити все, що від мене залежить, щоб допомогти команді", – цитує Кожанова офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, минулий сезон 33-річний Денис провів у Першій лізі, захищаючи кольори Волині. Нападник провів 30 матчів, в яких відзначився 18-ма голами.

"Луческу підтримав Шапаренка та Супрягу": що відбувається у Динамо і чому у Скрипника – дуже скрутна ситуація