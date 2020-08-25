"Луческу підтримав Шапаренка та Супрягу": що відбувається у Динамо і чому у Скрипника – дуже скрутна ситуація

– Хто, на вашу думку, був переконливішим у першому турі – Динамо чи Шахтар?

– Обидві команди зіграли на рівні – добилися переконливих перемог. Помітно, що у Києві відбувається перебудова. Луческу шукає оптимальний склад, даючи шанс усім. Йде притирка і становлення в усіх моментах, пов’язаних із приходом румунського спеціаліста.

А Шахтар, як і зазвичай, зіграв на своєму рівні. Тим цікавіше буде переглянути сьогоднішній матч за Суперкубок України. До гри оцінюю шанси суперників як 50 на 50.

– Що новенького ви помітили у грі Динамо?

– Очевидно, що Шапаренко і Супряга отримали підтримку від Луческу. Дуже важливо, що Влад забив цей гол, тому що мав три хороші моменти, які був зобов’язаний реалізовувати. Та й сам гол видався кострубатеньким. Але найголовніше, що цей м’яч таки відбувся. Це додасть Супрязі впевненості.

Марнотрат Супряга, розігрувач Кендзьора і сенсаційний дриблер з Олександрії – лідери за статистикою в першому турі УПЛ

Було помітно, що хлопці вийшли на поле з величезним бажанням, щоб доводити. Трохи складніше Тимчику. У Зорі він був гравцем основного складу, вони грали у дещо інший футбол. Проти Олімпіка Тимчик припускався помилок. Навіть у трансляції було помітно, що Луческу багато йому підказував.

Йде процес притирання між футболістами і тренером. По одній грі важко сказати, що щось кардинально змінилося. Конкретніше зможемо оцінювати після 5-6 турів чемпіонату.

– Зоря і Маріуполь зазнали відчутних поразок. Скрипнику і Маркевичу знадобиться час, щоб збудувати нові команди?

– У Скрипника дуже скрутна ситуація в обороні. Він втратив трьох ключових захисників – Михайліченка, Тимчика і Чеберка. Вони були одними із найшвидших захисників нашої ліги. Вернидуб – досвідчений гравець, високорослий, але у нього немає тієї швидкості. Зламалася уся ігрова схема, адже названа мною трійця не боялася грати один в один – завдяки швидкості вони завжди могли наздогнати суперника. Михайліченко і Тимчик закривали увесь фланг.

Десна – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу

З приходом Фаворова і Гречкіна – вже не те. Це футболісти іншого плану, зі своїми чеснотами, але без серйозної швидкості. Скрипнику доведеться перебудовуватись.

Маріуполю буде ще складніше. Пішли Фомін, Яворський та чимало інших виконавців, які відігравали у команді помітну роль. Прийшов новий тренер – тут, як і в Динамо, відбувається притирка. У Бабича були свої вимоги. Які вимоги у Маркевича – я не знаю. Але, мабуть, він має власне бачення футболу. Агробізнес під його керівництвом боровся за високі місця у Першій лізі.

Олександрія — Маріуполь – 4:1 – відео голів та огляд матчу

А максимально ускладнює ситуацію те, що всі матчі першого кола Маріуполь проведе на виїзді. Це для будь-кого – серйозне випробування. Для молодого тренера – тим паче.

– Як вам дебют Інгульця і Руха?

– Інгулець – найміцніша команда із трійки новачків. У Дніпрі вони зіграли у свій футбол. Це досвідчений, відлагоджений упродовж не одного року колектив. Тренер – тактично грамотний. Інгулець не створив багато моментів, але своїм шансом скористався. Вони ще багатьом командам УПЛ зіпсують нерви.

Ворскла – Рух – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Руху – складніше. Хоча попри те, що перший тайм було безнадійно програно 0:4, гості мали свої моменти. Не можу сказати, що вони виглядали зовсім беззубо. Зараз у чемпіонаті настала тривала перерва. Новачки еліти матимуть хорошу нагоду доукомплектуватися і налагодити тренувальний процес. Сподіваюся, вони стануть більш конкурентними.

– Між першим та другим турами – тритижнева пауза. Чи бачите тут логіку?

– Я вважаю, що це абсолютно неправильно. Інтереси збірної, звісно, враховувати потрібно. Але що заважало розпочати чемпіонат 12 вересня? Клуби УПЛ мали тижневу відпустку – вони практично не відпочивали після завершення попереднього сезону. Про Першу лігу я взагалі мовчу – тільки закінчили, одразу стартували в еліті.

Збірна збірною, але рішення належало приймати колегіально – з керівниками клубів. Зате тепер Костишин та інші тренери відверто зізнаються: "Ми навіть не готувалися до першого туру". А потім комусь не вистачить очка чи трьох, щоб вийти у єврокубки або зберегти прописку. Завдяки недолугому рішенню перший тур став "прохідним". Так не повинно бути.

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