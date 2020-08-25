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"Луческу підтримав Шапаренка та Супрягу": що відбувається у Динамо і чому у Скрипника – дуже скрутна ситуація

13:00 - Читать на русском
"Луческу підтримав Шапаренка та Супрягу": що відбувається у Динамо і чому у Скрипника – дуже скрутна ситуація
Динамо розгромило Олімпік / Фото ФК Динамо
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює перший тур УПЛ із Андрієм Полуніним, екс-хавбеком Дніпра, Карпат, Нюрнберга і збірної України.

23’ Сергій Політило
 
Віталій Буяльський 8’
Тарас Завійський 15’
Владислав Супряга 56’
Віктор Циганков 87’
8’ Віталій Буяльський
15’ Тарас Завійський
23’ Сергій Політило
56’ Владислав Супряга
87’ Віктор Циганков

– Хто, на вашу думку, був переконливішим у першому турі – Динамо чи Шахтар?

– Обидві команди зіграли на рівні – добилися переконливих перемог. Помітно, що у Києві відбувається перебудова. Луческу шукає оптимальний склад, даючи шанс усім. Йде притирка і становлення в усіх моментах, пов’язаних із приходом румунського спеціаліста.

А Шахтар, як і зазвичай, зіграв на своєму рівні. Тим цікавіше буде переглянути сьогоднішній матч за Суперкубок України. До гри оцінюю шанси суперників як 50 на 50.

– Що новенького ви помітили у грі Динамо?

– Очевидно, що Шапаренко і Супряга отримали підтримку від Луческу. Дуже важливо, що Влад забив цей гол, тому що мав три хороші моменти, які був зобов’язаний реалізовувати. Та й сам гол видався кострубатеньким. Але найголовніше, що цей м’яч таки відбувся. Це додасть Супрязі впевненості.

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Було помітно, що хлопці вийшли на поле з величезним бажанням, щоб доводити. Трохи складніше Тимчику. У Зорі він був гравцем основного складу, вони грали у дещо інший футбол. Проти Олімпіка Тимчик припускався помилок. Навіть у трансляції було помітно, що Луческу багато йому підказував.

Йде процес притирання між футболістами і тренером. По одній грі важко сказати, що щось кардинально змінилося. Конкретніше зможемо оцінювати після 5-6 турів чемпіонату.

– Зоря і Маріуполь зазнали відчутних поразок. Скрипнику і Маркевичу знадобиться час, щоб збудувати нові команди?

– У Скрипника дуже скрутна ситуація в обороні. Він втратив трьох ключових захисників – Михайліченка, Тимчика і Чеберка. Вони були одними із найшвидших захисників нашої ліги. Вернидуб – досвідчений гравець, високорослий, але у нього немає тієї швидкості. Зламалася уся ігрова схема, адже названа мною трійця не боялася грати один в один – завдяки швидкості вони завжди могли наздогнати суперника. Михайліченко і Тимчик закривали увесь фланг.

Десна – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу

З приходом Фаворова і Гречкіна – вже не те. Це футболісти іншого плану, зі своїми чеснотами, але без серйозної швидкості. Скрипнику доведеться перебудовуватись.

Маріуполю буде ще складніше. Пішли Фомін, Яворський та чимало інших виконавців, які відігравали у команді помітну роль. Прийшов новий тренер – тут, як і в Динамо, відбувається притирка. У Бабича були свої вимоги. Які вимоги у Маркевича – я не знаю. Але, мабуть, він має власне бачення футболу. Агробізнес під його керівництвом боровся за високі місця у Першій лізі.

Олександрія — Маріуполь – 4:1 – відео голів та огляд матчу

А максимально ускладнює ситуацію те, що всі матчі першого кола Маріуполь проведе на виїзді. Це для будь-кого – серйозне випробування. Для молодого тренера – тим паче.

– Як вам дебют Інгульця і Руха?

– Інгулець – найміцніша команда із трійки новачків. У Дніпрі вони зіграли у свій футбол. Це досвідчений, відлагоджений упродовж не одного року колектив. Тренер – тактично грамотний. Інгулець не створив багато моментів, але своїм шансом скористався. Вони ще багатьом командам УПЛ зіпсують нерви.

Ворскла – Рух – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Руху – складніше. Хоча попри те, що перший тайм було безнадійно програно 0:4, гості мали свої моменти. Не можу сказати, що вони виглядали зовсім беззубо. Зараз у чемпіонаті настала тривала перерва. Новачки еліти матимуть хорошу нагоду доукомплектуватися і налагодити тренувальний процес. Сподіваюся, вони стануть більш конкурентними.

– Між першим та другим турами – тритижнева пауза. Чи бачите тут логіку?

– Я вважаю, що це абсолютно неправильно. Інтереси збірної, звісно, враховувати потрібно. Але що заважало розпочати чемпіонат 12 вересня? Клуби УПЛ мали тижневу відпустку – вони практично не відпочивали після завершення попереднього сезону. Про Першу лігу я взагалі мовчу – тільки закінчили, одразу стартували в еліті.

Збірна збірною, але рішення належало приймати колегіально – з керівниками клубів. Зате тепер Костишин та інші тренери відверто зізнаються: "Ми навіть не готувалися до першого туру". А потім комусь не вистачить очка чи трьох, щоб вийти у єврокубки або зберегти прописку. Завдяки недолугому рішенню перший тур став "прохідним". Так не повинно бути.

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