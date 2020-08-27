Минай усилится ветераном УПЛ Шиндером

Дебютант УПЛ Минай близок к подписанию форварда Антона Шиндера, сообщает Sport.ua.

Минай выбрал транслятора домашних матчей УПЛ

33-летний нападающий и закрапатский клуб обсуждают сотрудничество сроком на один год. В прошлом сезоне Антон защищал цвета немецкого Швабаха.

Шиндер известен в УПЛ своими выступлениями за Шахтер, Ворсклу, Таврию, Черноморец и Олимпик. Также форвард успел сыграть два поединка за сборную Украины.

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