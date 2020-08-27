toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Минай усилится ветераном УПЛ Шиндером

10:47 - Читати українською
Минай усилится ветераном УПЛ Шиндером
Антон Шиндер / Фото ФК Олимпик

Похоже, Антон Шиндер возвращается в чемпионат Украины.

Дебютант УПЛ Минай близок к подписанию форварда Антона Шиндера, сообщает Sport.ua.

Минай выбрал транслятора домашних матчей УПЛ

33-летний нападающий и закрапатский клуб обсуждают сотрудничество сроком на один год. В прошлом сезоне Антон защищал цвета немецкого Швабаха.

Шиндер известен в УПЛ своими выступлениями за Шахтер, Ворсклу, Таврию, Черноморец и Олимпик. Также форвард успел сыграть два поединка за сборную Украины.

"Рудаков поставив мене у ворота": він взяв пенальті від Тайсона та Марлоса і до останнього вірив, що гратиме в Динамо

blog_ava
Главные новости 26 августа: Динамо узнало потенциальных оппонентов в ЛЧ, сборная Украины начала подготовку к Лиге наций
07:00
6105
Теги
Трансферы Антон Антон Шиндер Минай Минай Трансферы чемпионата Украины
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
9
мин
Динамо Минск
18:00
Пяст Гливице
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?