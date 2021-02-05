Впервые после своего перехода 24-летний украинец будет вызван на матч Аталанты в рамках чемпионата Италии. Коваленко попал в заявку на игру против Торино.

Гасперини объяснил, почему не включил Коваленко в заявку Аталанты на Лигу чемпионов

Джан Пьеро Гасперини не привлекал Виктора к поединку против Наполи в полуфинале Кубка, но уже через три дня экс-хавбек Шахтера будет на скамейке запасных бергамасков. Встреча против Торино запланирована на завтра, начало в 16:00. Руслан Малиновский также в заявке.

Напомним, Аталанта и Шахтер завершили переход Коваленко 1 февраля. "Горняки" получили за своего воспитанника символические 700 тысяч евро, поскольку летом футболист мог уйти бесплатно.

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