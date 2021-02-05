"Коваленко сегодня проводит свою первую тренировку. Я не включил его в заявку Лиги чемпионов, потому что он только что присоединился к команде.

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Мне показалось правильным оставить тех игроков, которые были в составе с самого начала сезона", – приводит слова Гасперини Calcioatalanta.

Напомним, что Коваленко присоединился к Аталанте 1 февраля, подписав контракт до лета 2025 года. "Богиня" заплатила за украинского хавбека 700 тысяч евро.

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