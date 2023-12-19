Коваленко готов вернуться на поле. Как информирует Pianeta Empoli, украинский полузащитник тосканцев восстановился после повреждения и готов играть. Сообщается, что Виктор провёл несколько последних тренировок своей команды в общей группе.

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Согласно источнику, смена статуса Коваленко не гарантирует ему место в стартовом составе. В следующем матче чемпионата Италии с Лацио украинец, скорее всего, выйдет на замену.

Матч Эмполи – Лацио состоится в пятницу, 22 декабря. Начало встречи – в 19:30 по Киеву.

После 16 туров Эмполи занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. На счету Коваленко 7 матчей (1 выход в стартовом составе) и 2 мяча.

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