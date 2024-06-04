Полузащитник Жироны Виктор Цыганков попал на радары Арсенала и Милана, сообщает AS.

Цыганков остается на радарах двух топ-клубов Европы, которые провалили сезон

Представители обоих клубов уже контактировали с окружением футболиста на предмет трансфера. Обе команды будут участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, что является очень важным для Цыганкова в выборе новой команды (украинец после ухода из Динамо мечтает снова сыграть в самом престижном евротурнире). Например, Тоттенхэм, который также претендует на Виктора, проигрывает в этом плане, ведь будет выступать в Лиге Европы.

Отмечается, что Жирона любой ценой будет пытаться удержать Цыганкова. Испанское издание подтверждает информацию Футбол 24 о попытках продлить соглашение с украинцем: каталонцы хотят увеличить клаусулу игрока, которая составляет 30 миллионов – для клубов АПЛ такая сумма точно не станет проблемой. Виктор пока не дал ответа относительно пролонгации – футболист фокусируется на желании как можно лучше выступить на Евро-2024.

Напомним, контракт Цыганкова с Жироной действует до 30 июня 2027 года. В прошедшем, сезоне, Виктор в 34 матчах забил 8 голов и отдал 7 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 28 млн евро.

К слову, за Арсенал нынче выступает Александр Зинченко, а в Милане в свое время выступал легендарный обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко.

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