Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о деталях перехода исполнительного директора днепрян Андрея Русола во львовский клуб.

"Андрей Русол хочет сделать сейчас все, чтобы оставить свое детище на плаву. А СК Днепр-1 – это именно детище Андрея Русола.

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У Русола есть план выхода из ситуации, есть четкие цифры. Он четко понимает, сколько должен сейчас заработать за счет трансферной деятельности, чтобы передать клуб в управление Евгению Селезневу, который, будет наследником Русола и будет выполнять в клубе те же функции, что ранее выполнял Андрей Анатольевич.

И вот сейчас главная задача Русола перед уходом в Карпаты – оставить клуб на плаву", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что уже с 1 июля Русол станет генеральным директором Карпат.

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