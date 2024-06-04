На чемпионате Европы в Германии будут действовать новые рекомендации для судей. Это заставит футболистов быть более осторожными.

УЕФА скорректировал правила перед Евро-2024. Теперь после спорных эпизодов только капитаны команд смогут говорить с судьями, сообщает Bild. Если капитанскую повязку носит голкипер, тогда другой полевой игрок получает особое разрешение.

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Все остальные футболисты не имеют права высказывать арбитрам свои претензии. Рефери может сразу показывать желтую карточку за такое нарушение. Первые примеры ярко были заметны в финале Лиги чемпионов. Шлоттербек и Забитцер мгновенно получили предупреждения за реакцию на действия судьи.

Футболистам придется быстро привыкнуть к новым правилам, ведь на Евро-2024 будут действовать штрафы. За каждую желтую карточку футболист (или его ассоциация) должен заплатить 2 тысячи евро, за каждую красную – 4 тысячи. Деньги пойдут в фонд УЕФА.