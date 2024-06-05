НАБУ и САП разоблачили адвоката Алексея Носова на предложении дать взятку детективу и прокурору по делу бизнес-партнера Игоря Коломойского Михаила Кипермана, сообщил журналист Олег Новиков в своем Telegram-канале.

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Представитель бывшего президента УАФ Андрея Павелко предлагал 200 тысяч долларов за то, чтобы изменить в деле Кипермана подследственность, то есть передать дело другому органу правопорядка. Действия адвоката квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

Юридическая компания Miller, конечным бенефициаром которой является известный адвокат и ветеран войны Маси Найем, уже сообщила о расторжении любых отношений с Носовым и обещает содействовать следствию.

Напомним, НАБУ и САП подозревают Кипермана в организации завладения электрической энергией ЧАО "НЭК Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн. 49-летнего бизнесмена называют совладельцем туристического комплекса "Буковина", к его семейным бизнес-активам относится сеть заправочных станций, нефтяная компания "Оптима-ойл" и оператор связи "Оптима телеком". Журнал "Фокус" оценивал состояние Кипермана в 54 миллиона долларов.

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