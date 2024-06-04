В первом спарринге сборная Украины U-23 разбила индонезийцев (3:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Tournoi Maurice Revello, товарищеский турнир олимпийских сборных

Индонезия – Украина – 0:3

Голы: Синчук, 9, Михайленко, 30, Федор, 59

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Сборная Украины под руководством Руслана Ротаня ударно начала подготовку к Олимпийским играм. На товарищеском турнире в Марселе в первом матче "сине-желтые" разгромили сверстников из Индонезии. Украинская ассоциация футбола выдала очередной перл, анонсировав прямую трансляцию поединка на своем YouTube-канале, которая впоследствии без объяснений была просто удалена.

Украинцы вышли вперед уже в начале встречи: Драмбаев прострелил с правого фланга и Синчук с лету замкнул в сетку. В середине тайма Михайленко удвоил преимущество "сине-желтых" – детские фейлы допустила защита соперника, которая дважды дарила мяч нашим ребятам.

Пресс-служба УАФ продолжила чудить и в перерыве матча выкатила пост, в котором заявила, что сборная Украины завершила игру победой 2:0. Впоследствии он был удален, но скрины, как говорится не горят.

После перерыва Украина забила в третий раз! Синчук с правого фланга сумел закрутить сферу над голкипером, который в прыжке пытался помешать полету мяча – полузащитник Руха Олег Федор легко переправил круглого в сетку на дальней штанге. Довести игру до победы было вопросом техники.

Напомним, впереди у команды Ротаня еще три спарринга: 6 июня против Италии (старт в 16:00), 8 июня против Панамы (18:30) и 10 июня против Японии (15:30).

На самой Олимпиаде "сине-желтые" сыграют в группе В с командами Аргентины, Марокко и Ирака. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

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