В сезоне 2023/24 команда Криштиану Роналду не выиграла ни одного трофея. Аль-Наср, чтобы иметь возможность конкурировать с Аль-Хилялем, собирается летом усилить свою команду.

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Как сообщает Николо Скира, "рыцари надежды" нацелились на голкипера Ливерпуля Аллисона. Впрочем, Аль-Наср не единственный саудовский клуб, который следит за бразильцем. В случае, если не удастся выиграть конкуренцию за игрока, руководство разработало план "Б".

Аль-Наср рассчитывает подписать Кейлора Наваса или Войцеха Щенсны из Ювентуса. Поляк не настроен на переезд в Саудовскую Аравию и хотел бы продолжать выступать в Европе. Костариканец наиболее вероятный трансфер, поскольку ПСЖ не планирует оставлять его в команде.

Напомним, Кейлор Навас уже выступал в одной команде с Криштиану Роналду. Голкипер и нападающий играли вместе за Реал с 2014 по 2018 годы.

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