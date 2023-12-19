Коваленко готовий повернутися на поле. Як інформує Pianeta Empoli, український півзахисник тосканців відновився після пошкодження і готовий грати. Повідомляється, що Віктор провів кілька останніх тренувань своєї команди в загальній групі.

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Згідно з джерелом, зміна статусу Коваленка не гарантує йому місце в стартовому складі. У наступному матчі чемпіонату Італії з Лаціо українець, найімовірніше, вийде на заміну.

Матч Емполі – Лаціо відбудеться в п'ятницю, 22 грудня. Початок зустрічі – о 19:30 за Києвом.

Після 16 турів Емполі посідає 14-те місце в турнірній таблиці Серії А. На рахунку Коваленка 7 матчів (1 вихід у стартовому складі) і 2 м'ячі.

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