Наполи сохраняет интерес к 26-летнему форварду сборной Украины, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Жирона раскрыла план на трансферное окно – Довбик и Цыганков в списке главных лотов

Приоритетом трехкратных чемпионов Италии остается Ромелу Лукаку, но в случае неудачи с бельгийцем они готовы переключиться на альтернативы. Довбик – следующий в очереди. Цена украинца, как и Лукаку, должна составить около 40 млн евро.

Инсайдер Маттео Моретто добавляет, что спортивный директор Наполи Джованни Манна уже даже связался с Жироной и попросил информацию по Довбику. Впрочем, пока никаких продвижений в переговорах нет. Жирона будет выступать в Лиге чемпионов, а Наполи после ужасного сезона вообще не может предложить нападающему любые еврокубки.

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