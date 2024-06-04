Довбик стал планом В для кризисного гранда – есть первые контакты с Жироной по трансферу
Европейские медиа ежедневно генерируют слухи относительно будущего Артема Довбика.
Наполи сохраняет интерес к 26-летнему форварду сборной Украины, сообщает Джанлука Ди Марцио.
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Приоритетом трехкратных чемпионов Италии остается Ромелу Лукаку, но в случае неудачи с бельгийцем они готовы переключиться на альтернативы. Довбик – следующий в очереди. Цена украинца, как и Лукаку, должна составить около 40 млн евро.
Инсайдер Маттео Моретто добавляет, что спортивный директор Наполи Джованни Манна уже даже связался с Жироной и попросил информацию по Довбику. Впрочем, пока никаких продвижений в переговорах нет. Жирона будет выступать в Лиге чемпионов, а Наполи после ужасного сезона вообще не может предложить нападающему любые еврокубки.
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