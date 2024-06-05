Португалия – Финляндия – 4:2

Голы: Диаш, 17, Жота, 45+4, Фернандеш, 55, 84 – Пукки, 73, 77

Австрия – Сербия – 2:1

Голы: Виммер, 10, Баумгартнер, 13 – Павлович, 35

Ирландия – Венгрия – 2:1

Голы: Ида, 36, Перрот, 90+2 – Ланг, 40

Италия – Турция – 0:0

Одни из фаворитов Евро-2024, португальцы, разобрались с финнами. Стартовое давление команды Мартинеса вылилось в быстрый гол Рубена Диаша. Витинья идеально исполнил угловой, а центрбек Ман Сити на дальней штанге вколотил мяч в ворота. Пиренейцы неоднократно могли увеличить свое преимущество. Жота, Канселу, Леау и Консейсау не реализовывали хорошие моменты. Последний уже в компенсированное время заработал пенальти, который реализовал Жота. Финны же за весь первый тайм не нанесли ни одного удара.

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После перерыва картина не изменилась: португальцы атаковали, а гости редко переходили центр поля. В конце концов Бруну Фернандеш, который появился на поле в перерыве, сделал счет разгромным, идеально попав в девятку ворот Градецки из-за пределов штрафной. А затем началось чудо имени Пукки. Сначала он элегантно реализовал выход один на один, перебросив вратаря, а затем в самоотверженном подкате покатил мяч мимо Жозе Са. От валидольной концовки Португалию спас тот же Бруну, который оформил дубль – 4:2.

Австрия дважды в стартовые 13 минут отправляла сербов в нокдаун. В составе хозяев выделялся Баумгартнер, который оформил гол+пас. Сначала вывел Виммера на свидание с кипером, а затем отличился сам. Павлович отквитал один мяч еще до перерыва, а во второй половине команды не забивали (2:1).

Соперник сборной Украины в квалификации Евро "Скуадра Адзурра" расписала сухую ничью с турками. В первом тайме классные моменты упустили Айхан и Кристанте, а уже после перерыва итальянцев спасал Викарио, который потянул удар Демирала после углового. Дзакканьи мог вырвать победу уже на последних секундах игры, но пробил прямо в руки киперу – 0:0.

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