В субботу прошли три матча 16-го тура чемпионата Италии. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 16-й тур

Лечче – Фрозиноне – 2:1

Голы: Пикколи, 11, Рамадани, 89 – Жорже, 33 (п.)

Наполи – Кальяри – 2:1

Голы: Осимхен, 69, Кварацхелия, 75 – Паволетти, 72

Торино – Эмполи – 1:0

Гол: Сапата, 25

Малиновский получил однозначный вердикт от наставника Дженоа после дуэли с Ювентусом

В первом матче дня встречались соседи по турнирной таблице – Лечче и Фрозиноне. Довольно равный первый тайм в итоге и завершился со счетом 1:1. Хозяева первыми вышли вперед, но уже через 5 минут могли сравнивать – арбитр назначил пенальти за грязный подкат Жондре. Под давлением игроков он вынужден был воспользоваться помощью ассистентов и отменил ранее принятое решение. Однако, ненадолго.

В середине тайма рефери снова указал на отметку – и снова это решение далось ему непросто. Пришлось лично просматривать эпизод с нарушением. Как следствие, на перерывы команды ушли при ничейном счете.

На экваторе второй сорокапятиминутки Банда едва не вывел Лечче вперед, но мяч попал в штангу. Фактически этот момент стал единственным острым во втором тайме и все шло к финалу, пока на последней минуте Рамадани не решился на выстрел метров с 30-ти. Турати в падении, казалось, контролировал ситуацию, но ошибся и сфера прошмыгнула в сетку. Победа принесла Лечче 20 очков и подняла на 12-ю строчку турнирной таблицы, Фрозиноне с 19-ю пунктами опустился на ступень ниже.

Наполи провел непростую игру с Кальяри. Огромное преимущество хозяев в первом тайме не позволило распаковать ворота соперника и действо перенеслось на вторую половину встречи. Осимхен после навеса в штрафную головой открыл счет, однако уже через три минуты Кальяри восстановил равновесие ударом под перекладину.

Не успели гости как следует отпраздновать, как вынуждены были во второй раз вытаскивать круглого из своих ворот – отличился Кварацхелия. Вскоре Политано забил третий гол Наполи, но арбитр взятие ворот отменил из-за офсайда. В концовке матча островитяне были близки к успеху, но Доссена пробил над перекладиной. Скромная, но такая важная победа принесла партенопейцам 27 очков и подняла на четвертую строчку Серии А. Кальяри остался шестнадцатым.

Виктор Коваленко не попал в заявку Эмполи на матч с Торино. Главный тренер "синих" Аурелио Андреаццоли заявил, что решил поберечь украинца после незначительных проблем со здоровьем. На 25-й минуте пришлось пропускать от Дувана Сапаты. Эмполи до перерыва забил 2 своих мяча, но их отменили из-за офсайдов.

Торино грамотно "засушил" матч и не дал сопернику никаких надежд на камбэк. Эмполи остается в зоне вылета с 4-матчевой серией без побед.

Дженоа сенсационно вырвала ничью с Ювентусом – Малиновский в стиле Гаттузо не пускал туринцев на вершину Серии А