Беппе Маротта – новый президент Интера, сообщает официальный сайт клуба. До сих пор 67-летний менеджер работал генеральным директором Интера и планировал покинуть большой футбол через три года.

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"Нерадзурри" в мае получили новых владельцев. Китайский бизнесмен Стивен Чжан не смог выплатить кредиты, поэтому клуб перешел под крыло американского фонда Oaktree, который решил не ломать то, что работает.

Маротта превратил Интер в успешный проект. За шесть лет эффективных решений Беппе миланский клуб дважды стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок Италии и добрался до финала Лиги чемпионов-2022/23.

Маротта продолжит реализовывать свои планы, но с большими полномочиями. Он за лето стремится сохранить успешного тренера Симоне Индзаги, переподписать контракт с Лаутаро и бесплатно взять Зелиньски и Тареми.

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