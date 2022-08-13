Коваленко пропустит матч Серии А – тренер объяснил причину
Главный тренер Специи Лука Готти рассказал, что Виктор Коваленко пропустит поединок 1-го тура чемпионата Италии.
"Кто не сыграет в завтрашнем матче против Эмполи? Коваленко. Думал, что он будет готов попасть в запас.
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Но когда он принимал форму, то из-за больших нагрузок сейчас имеет незначительную усталость. Ему понадобится несколько дней для восстановления, не хотим им рисковать", – приводит слова Готти TuttoMercatoWeb.
Напомним, уже завтра Специя встретится с Эмполи в матче 1-го тура Серии А, начало в 21:45. Что касается Коваленко, то украинец снова присоединился к команде, перебравшись из Аталанты на правах аренды с опцией выкупа.
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