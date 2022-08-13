Александр Зинченко второй раз подряд вышел с первых минут. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Лестер на "Футбол 24", стартовал в 17:00. В первом туре АПЛ 2022/23 команда украинца, отличившегося решающим голевым пасом, победила Кристал Пелас на выезде (2:0). "Лисы" упустили домашнюю победу над Брентфордом (2:2). Лондонцы получили шанс начать сезон с двух сухих побед в чемпионате, чего с ними не случалось более 50 лет. Лестер идеально подходил. Этот соперник сегодня выиграл лишь 1 раз на стадионе "канониров" за последние 25 попыток, проиграв 20 поединков.

Арсенал – Лестер: онлайн-трансляция матча АПЛ

На первых минутах ошибается Джака. Швейцарец, сместившийся на позицию Зинченко слева в защите, дал себя обокрасть. Варди неожиданно вывел... центрбека Фофана на свидание с голкипером – Рэмсдейл вовремя вышел и прикрыл обстрел. Жезус после навеса Мартинелли со штрафного минимально не попал в ближний угол. Габриэль после навеса того же тезки прицеливался на втором этаже. Джака попал в штангу после роскошного заброса Сака на дальнюю. Зинченко пытался добивать вторым темпом, но промахнулся с лета. Не проблема. Жезус забил сказочный гол. Мартинелли с Джакой довели до Габриэля в 15 метрах от ворот, бразилец элегантно перебросил Уорда.

Зинченко мягко набросил в штрафную, Мартинелли заработал угловой и сам его выполнил. Жезус замкнул головой на дальней штанге, оформив дубль за 12 минут. Интересно, что "ассист" девятке Арсенала отдал 9 номер соперника Варди. Рэмсдейл выбил от своих ворот. Жезус сначала зацепился головой, а затем пробросил себе на ход и расстреливал голкипера. Уорд каким-то чудом лишил хет-трика. С высокого отбора Зинченко началась многоходовка, которую завершал Жезус после паса Мартинелли. Снова голкипер выручает Лестер в ближнем бою.

Кастань забросил в штрафную, Варди протыкал мяч мимо Рэмсдейла. Судья сначала назначил пенальти, но после консультации с VAR поменял решение. Арсенал вполне заслуженно ведет 2:0, обыгрывая соперника по всем статьям. Удары всего 10:1, из пределов штрафной 8:1, стопроцентные моменты 3:1. По ожидаемым голам ударов в створ ворот у одного Жезуса 1,47, у всего Лестера 0,3. Зинченко снова на солидном уровне. Саша получил 7 баллов от SofaScore за 1 тайм. Дважды пробивал по воротам (ещё одну дальнюю попытку заблокировали). Только две передачи из 45 не нашли адресата (95% – лучший в команде). Выиграл все 3 единоборства и только дважды потерял владение.

Zinchenko’s first half by numbers vs. Leicester City:



100% tackle won

100% ground duels won

100% aerial duels won

95% pass accuracy

51 touches

17/18 final 3rd passes



Most passes on the pitch in the first half. ? pic.twitter.com/KlkPiHo9Q3 — Statman Dave (@StatmanDave) August 13, 2022

Эванс забросил из глубины, Джастин головой переводил на Варди, но того опередил Салиба, отправив снаряд мимо своего же Рэмсдейла. Но спустя 2 минуты Арсенал возобновил перевес. Жезус разбрасал соперников в штрафной и отдал под расстрел для Джаки. Зинченко ищет руку у Кастаня после своего прострела. Арбитр видит только угловой. Жезус включает режим бразильского Роналдо. Едва уловимые финты, стремительный проход к вратарской – лишь завершающий не то удар не то прострел опускает с небес на землю.

И снова Жезус. Габи начинает атаку из глубины, обыгрывается с Сака и сам же пробивает. Близко, но все еще не хет-трик. Ихеаначо на фланге Зинченко обыгрался с партнером и слишком легко прорвался во владения Рэмсдейла. Мэддисон с довольно острого угла прошил кипера Арсенала. Будто играются "канониры" с соперником. Не прошло и минуты, как снова 2 гола преимущества. Перехват в центре поля, Жезус кроме голевого оформляет еще и ассистентский дубль. Мартинелли идеально положил из-за пределов штрафной.

Зинченко уступает место Тирни на 77 минуте. Мартинелли на Сака, чей удар парирует вратарь. Жезусу уже никто особо не мешает, но мяч только облизывает каркас ворот. Не будет хет-трика. Сака и Жезус уходят с поля. Смит-Роу и Нкетия на поле. Партей мог забивать метров с 10, серия угловых для Арсенала, который будто в большинстве играет. Арсенал и Манчестер Сити – единственные команды, набравшие максимум очков за 2 тура АПЛ. Действующие чемпионы впереди благодаря лучшей разнице.

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