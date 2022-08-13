Александр Зинченко в игре против Лестера / Getty Images

Украинец отыграл 77 минут в игре против Лестера и помог Арсеналу уверенно победить "лисиц".

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Кроме игры в защите, Зинченко эффектно играл и в атаке. Так, Саша в одном из эпизодов получил мяч, перекинул его с левой ноги на правую и отдал пяткой на ход партнеру.

К слову, Арсенал уверенно переиграл Лестер благодаря яркому перфомансу Жезуса, который к двум голам записал в свой актив 2 результативные передачи.

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