Зинченко отметился магическим пасом в матче АПЛ – видео трюка украинца
19:41 - Читати українською
Защитник Арсенала Александр Зинченко продолжает радовать болельщиков яркой игрой за новую команду.
завершено
23’ Габриэл Жезус
35’ Габриэл Жезус
55’ Гранит Джака
Виллиам Салиба 53’
Джеймс Мэддисон 74’
23’ Габриэл Жезус
35’ Габриэл Жезус
53’ Виллиам Салиба
55’ Гранит Джака
74’ Джеймс Мэддисон
Украинец отыграл 77 минут в игре против Лестера и помог Арсеналу уверенно победить "лисиц".
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Кроме игры в защите, Зинченко эффектно играл и в атаке. Так, Саша в одном из эпизодов получил мяч, перекинул его с левой ноги на правую и отдал пяткой на ход партнеру.
К слову, Арсенал уверенно переиграл Лестер благодаря яркому перфомансу Жезуса, который к двум голам записал в свой актив 2 результативные передачи.
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