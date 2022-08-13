"Хто не зіграє в завтрашньому матчі проти Емполі? Коваленко. Думав, що він буде готовим хоча б потрапити в запас.

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Але коли він набирав форму, то через великі навантаження зараз має незначну втому. Йому знадобиться кілька днів для відновлення, не хочемо ним ризикувати", – наводить слова Готті TuttoMercatoWeb.

Нагадаємо, вже завтра Спеція зустрінеться з Емполі в матчі 1-го туру Серії А, початок о 21:45. Щодо Коваленка, то українець знову приєднався до команди, перебравшись з Аталанти на правах оренди з опцією викупу.

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