Италия, Серия А, 8-й тур

Специя – Салернитана – 2:1

Голы: Стрелец, 51, Коваленко, 76 – Сими, 39

Лацио – Интер – начало матча в 19:00

Милан – Верона – начало матча в 21:45

Коваленко отличился дебютным ассистом в Серии А

Восьмой тур чемпионата Италии в субботу открывал поединок между аутсайдерами Серии А – Специей и Салернитаной. В составе хозяев с первых минут появился украинский полузащитник Виктор Коваленко, который пропустил длительное время из-за травмы. Специя владела инициативой, однако немного уступала по ударам, что, в результате, стало роковым для нее. В середине тайма Сальседо Мора головой направил мяч в левую стойку, тогда как Сими свой шанс не упустил, удачно сыграв на добивании низом.

После перерыва "орлята" сравняли. Приятно, что в этом голе поучавстовал Коваленко. Украинец начал атаку в центре поле, отпасовал на партнера, получил мяч назад, протащил сферу по левому флангу и прострелил под удар Давиду Стрелецу. Словацкий форвард с лету переправил мяч в ворота, задев перекладину. Первое результативное действие Виктора в Серии А. Впоследствии украинец забил и свой первый гол в чемпионате Италии: сместившись к углу штрафной, он закрутил мяч в дальний угол ворот, став одним из претендентов на автора гола тура.

Победа позволила Специи покинуть предпоследнюю строчку турнирной таблицы - набрав 7 очков, команда украинца поднялась сразу на 15-ю строчку.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ