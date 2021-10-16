Специя обыграла Салернитану в рамках 8-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Главным героем встречи стал украинский легионер "орлят" Виктор Коваленко. Именно его результативная передача и роскошный гол позволили Специи сравнять счет, а затем вообще вырвать победу.

Коваленко голом и ассистом помог Специи вырвать победу у Салернитаны – феерическое возвращение украинца после травмы

К слову, благодаря трем набранным очкам Специя сумела подняться на 15-е место в турнирной таблице. В то же время Салернитана осталась в зоне вылета.