Гол+ассист Коваленко в видеообзоре матча Специя – Салернитана – 2:1
19:07 - Читати українською
Специя обыграла Салернитану в рамках 8-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
51’ Давид Стрелец
76’ Виктор Коваленко
Сими 39’
39’ Сими
51’ Давид Стрелец
76’ Виктор Коваленко
Главным героем встречи стал украинский легионер "орлят" Виктор Коваленко. Именно его результативная передача и роскошный гол позволили Специи сравнять счет, а затем вообще вырвать победу.
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К слову, благодаря трем набранным очкам Специя сумела подняться на 15-е место в турнирной таблице. В то же время Салернитана осталась в зоне вылета.
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