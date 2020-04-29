Коваленко отказался от предложения Шахтера и хочет в Европу – украинец имеет варианты в Италии и АПЛ

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко настраивается на новый вызов в карьере. Хавбек сборной Украины хочет попробовать свои силы в другом клубе.

Шахтер пытается удержать 24-летнего хавбека, контракт которого истекает летом 2021-го. "Горняки" еще несколько месяцев назад предложили полузащитнику сборной Украины продлить соглашение, но сам Коваленко стремится продолжить карьеру в Европе, сообщает Corriere dello Sport.

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В услугах Виктора заинтересована Рома, которая рассчитывала подписать украинца бесплатно, учитывая многочисленные сообщения об истечении его контракта уже этим летом. Впрочем, последние новости относительно срока соглашения Коваленко не отпугнули итальянский клуб.

Паулу Фонсека все еще хочет переманить своего экс-подопечного в Италию. Правда, теперь "джалоросси" вынуждены вести переговоры не только с игроком, но и с Шахтером. Кроме Ромы, за воспитанником "горняков" следит и клуб АПЛ – правда, его название итальянское издание не уточняет.

В текущем сезоне Коваленко провел 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 4,8 млн евро.

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