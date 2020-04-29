Коваленко відмовився від пропозиції Шахтаря і хоче в Європу – українець має варіанти в Італії та АПЛ

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко налаштовується на новий виклик у кар'єрі. Хавбек збірної України хоче спробувати свої сили в іншому клубі.

Шахтар намагається втримати 24-річного хавбека, контракт якого завершується влітку 2021-го. "Гірники" ще кілька місяців тому запропонували півзахиснику збірної України продовжити угоду, але сам Коваленко прагне продовжити кар'єру в Європі, повідомляє Corriere dello Sport.

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У послугах Віктора зацікавлена Рома, яка розраховувала підписати українця безкоштовно, враховуючи численні повідомлення про завершення його контракту вже цього літа. Втім, останні новини щодо терміну угоди Коваленка не відлякали італійський клуб.

Паулу Фонсека все ще хоче переманити свого екс-підопічного в Італію. Щоправда, тепер "джалороссі" змушені вести перемовини не лише з гравцем, а й із Шахтарем. Окрім Роми, за вихованцем "гірників" стежить і клуб АПЛ – щоправда, його назву італійське видання не уточнює.

В поточному сезоні Коваленко провів 21 матч, забив 2 голи та віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його в 4,8 млн євро.

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