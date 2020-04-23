Шахтер не потеряет Коваленко бесплатно – агент раскрыл детали контракта

Футбольный агент Вадим Шаблий оценил шансы полузащитника Шахтера Виктора Коваленко перейти в другой клуб.

"В принципе, все возможно. Однако сейчас, как уже отмечал мой партнер Сергей Серебренников, мы не ведем никаких переговоров.

Коваленко в Рому – агент украинца прокомментировал возможный трансфер

Контракт Коваленко заканчивается этим летом? Нет. Соглашение этого футболиста с Шахтером действует до лета 2021 года", – отметил Шаблий в комментарии Команда 1.

К слову, Шаблий руководит агентством Pro star, которое занимается делами Коваленко. В СМИ неоднократно появлялась информация, что контракт 24-летнего полузащитника Шахтера с клубом заканчивается уже этим летом. В частности, такую ​​информацию предоставляет и авторитетный Transfermarkt. Ранее сообщалось, что на украинца претендуют итальянская Рома и турецкие клубы.

Исторический обвал трансферного рынка: Мбаппе – самый дорогой, падение игроков сборной Украины, Роналду регрессирует