"У Аталанты летом хорошие сборы, зимой у них нет отпуска. У меня было такое, что я зимой поехал и отдохнул целый месяц, приехал и побыл на сборах всего неделю. Понял, что вся команда в идеальной форме. Первые полтора месяца мне было трудно. Совсем другая нагрузка и менталитет.

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Как приняли? Когда ты приходишь и ты новый человек – это тяжело в любой сфере. Команда приняла нормально, уже через месяц мы нормально общались. Игроки помнили меня по игре с ними, понимали, кто я.

Знакомство с Гасперини? Я приехал после тестов и встретился со всем тренерским штабом, они пожелали мне удачи, а потом я увидел на футбольном поле, где Гасперини хочет меня видеть. В первый месяц мы не общались. Уже потом он подошел, расспросил, как дела. Мне было приятно.

Отношения с Гасперини? В футбольном плане все нормально. Он такой человек, что все видит, как кто работает. С ним интересно, он может промолчать, но потом уже может тебе выразить что-то в зале теорий. Доволен ли он моей работой – это вопрос не ко мне. Мне комфортны требования Гасперини.

Когда тренируешься – понимаешь, что он требует. Как ни крути, я пришел, а у них идет чемпионат, они борются за второе место. Я пришел и понимал, что на моей позиции есть игроки, которым Гасперини доверяет и они играют много лет. Понимал, что меня могут поставить то там, то там. Уже в следующем сезоне я хотел бы занять чье-то место.

Нужно пройти хорошо сборы и увидеть, где я проявлю себя лучше. Эти сборы для меня очень важны. Сезон будет показательным, так как важно пройти с командой все сборы и понимать, нужен я этой команде, или нет", – сказал Коваленко в программе Вацко Live.

Напомним, 25-летний футболист перебрался в Бергамо прошлой зимой из Шахтера за символические 600 тысяч евро (по информации Transfermarkt). С тех пор Коваленко лишь раз выходил на поле в чемпионате Италии, сыграв три минуты.

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