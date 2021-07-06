"У Аталанти влітку хороші збори, взимку у них немає відпустки. У мене було таке, що я взимку поїхав і відпочив цілий місяць, приїхав і побув на зборах лише тиждень. Зрозумів, що вся команда в ідеальній формі. Перші півтора місяці мені було важко. Зовсім інше навантаження і менталітет.

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Як прийняли? Коли ти приходиш і ти нова людина – це важко у будь-якій сфері. Команда прийняла нормально, вже через місяць ми нормально спілкувалися. Гравці пам'ятали мене по грі з ними, розуміли, хто я.

Знайомство з Гасперіні? Я приїхав після тестів і зустрівся з усім тренерським штабом, вони побажали мені удачі, а потім я побачив на футбольному полі, де Гасперіні хоче мене бачити. У перший місяць ми не спілкувалися. Вже потім він підійшов, розпитав, як справи. Мені було приємно.

Відносини з Гасперіні? У футбольному плані все нормально. Він така людина, що все бачить, як хто працює. З ним цікаво, він може промовчати, але потім вже може тобі висловити щось в залі теорій. Чи задоволений він моєю роботою – це питання не до мене. Мені комфортні вимоги Гасперіні.

Коли тренуєшся – розумієш, що він вимагає. Як не крути, я прийшов, а у них йде чемпіонат, вони борються за друге місце. Я прийшов і розумів, що на моїй позиції є гравці, яким Гасперіні довіряє і вони грають багато років. Розумів, що мене можуть поставити то там, то там. Уже в наступному сезоні я хотів би зайняти чиєсь місце.

Потрібно пройти добре збори і побачити, де я проявлю себе краще. Ці збори для мене дуже важливі. Сезон буде показовим, тому що важливо пройти з командою всі збори і розуміти, потрібен я цій команді, чи ні", – сказав Коваленко у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, 25-річний футболіст перебрався у Бергамо минулої зими із Шахтаря за символічні 600 тисяч євро (за інформацією Transfermarkt). Відтоді Коваленко лише раз виходив на поле в чемпіонаті Італії, зігравши три хвилини.

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