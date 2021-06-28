"Правда ли, что Шахтер предлагал мне новый контракт на худших условиях? Нет! Мы разговаривали с Палкиным, но ни разу о деньгах не говорили. Все-таки я воспитанник, очень много поиграл в этом клубе.

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Но это больше мое решение было. Я думал до последнего – оставаться в Шахтере или попробовать себя в Италии. Знал, что Аталанта следит за мной. Мне кажется, что у меня не было бы второго шанса, если бы я подписал с Шахтером новый контракт. Я бы жалел потом, что не попробовал себя в Европе.

Была еще Бенфика. Но они меня хотели бесплатно забрать. Я подумал, посидел, с Шаблием тоже переговорили – решил, что хочу в Аталанту.

Я мог уйти бесплатно. Во время зимних сборов Аталанта предложила деньги Шахтеру. Я подошел к тренеру и сказал: "Все, я головой уже там. Отпустите меня". Пошли к Палкину, поговорили. Нормально разошлись", – сказал Коваленко в интервью YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, 25-летний футболист перебрался в Бергамо прошлой зимой из Шахтера за символические 600 тысяч евро (по информации Transfermarkt). С тех пор Коваленко лишь раз выходил на поле в чемпионате Италии, сыграв три минуты.

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