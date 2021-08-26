Полузащитник Специи Виктор Коваленко может дебютировать за новую команду в чемпионате Италии в рамках 2-го тура Серии А против Лацио.

Специя на своем официальном сайте сообщила, что к основной группе вернулись Виктор Коваленко и Джакопо Сала. Игроки имеют шанс сыграть в матче против Лацио, который запланирован на 28 августа, начало в 19:30.

Коваленко не попал в заявку Специи на матч Серии А – известна причина

В прошлом матче против Кальяри украинец не попал в заявку Специи – клуб объяснил отсутствие хавбека переутомлением. Коваленко успел дебютировать в матче Кубка Италии против Порденоне, который завершился победой (3:1).

Напомним, украинский хавбек защищает цвета Специи на правах аренды, контракт Виктора принадлежит Аталанте.

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