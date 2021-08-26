Півзахисник Спеції Віктор Коваленко може дебютувати за нову команду в чемпіонаті Італії у рамках 2-го туру Серії А проти Лаціо.

Спеція на своєму офіційному сайті повідомила, що до основної групи повернулись Віктор Коваленко та Джакопо Сала. Гравці мають шанс зіграти у матчі проти Лаціо, який запланований на 28 серпня, початок о 19:30.

Коваленко не потрапив у заявку Спеції на матч Серії А – відома причина

У минулому матчі проти Кальярі українець не потрапив до заявки Спеції – клуб пояснив відсутність хавбека перевтомою. Коваленко встиг дебютувати у матчі Кубка Італії проти Порденоне, який завершився перемогою (3:1).

Нагадаємо, український хавбек захищає кольори Спеції на правах оренди, контракт Віктора належить Аталанті.

Коваленко дебютував за Спецію перемогою в Кубку Італії – багато старань у сирому футболі Мотти, помилки і низька оцінка