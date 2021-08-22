Коваленко не попал в заявку Специи на матч Серии А – известна причина
22 августа 23:05 - Читати українською
Полузащитник Специи Виктор Коваленко не поможет своей команде в матче против Кальяри.
Виктор Коваленко не нашел себя в списке заявленных игроков Специи на матч первого тура Серии А против Кальяри, сообщает официальный сайт клуба.
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Тренерский штаб объяснил отсутствие украинца переутомлением и позволил Виктору отдохнуть перед долгим сезоном. Напомним, Коваленко уже дебютировал за новый клуб в поединке Кубка Италии против Порденоне (3:1).
Напомним, украинский хавбек защищает цвета Специи на правах аренды, контракт Виктора принадлежит Аталанте.
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