Полузащитник Специи Виктор Коваленко не поможет своей команде в матче против Кальяри.

Виктор Коваленко не нашел себя в списке заявленных игроков Специи на матч первого тура Серии А против Кальяри, сообщает официальный сайт клуба.

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Тренерский штаб объяснил отсутствие украинца переутомлением и позволил Виктору отдохнуть перед долгим сезоном. Напомним, Коваленко уже дебютировал за новый клуб в поединке Кубка Италии против Порденоне (3:1).

Напомним, украинский хавбек защищает цвета Специи на правах аренды, контракт Виктора принадлежит Аталанте.

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