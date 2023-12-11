Лечче расписал ничью из Эмполи (1:1) в рамках 15-го тура Серии А сезона 2023/24. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24",

Впервые в нынешнем сезоне Виктор Коваленко попал в стартовый состав Эмполи. Украинец действительно заслужил, ведь результативно выходил на замену трижды подряд. Его гол принес победу над Наполи, против Сассуоло тоже забил, но там переписали на автогол, в игре с Аталантой был ассист.

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Лечче опережал Эмполи на пять очков, но в последний раз побеждал почти три месяца назад. "Адзурри" наоборот – после смены тренера вышли из крутого пике и выбрались из зоны вылета. Однако очевидного фаворита не определили даже букмекеры. Так оно и было. В первом тайме совершенно ровная игра. Хозяева больше контролировали мяч, но гости создавали столько же моментов.

Да и после перерыва мало что изменилось, но появились голы. Пусть даже курьезные. Лечче открыл счет благодаря Берише. Коваленко не помешал Ламеку Банда пробить издалека. Это был бесхитростный простой удар по центру ворот. Однако голкипер допустил ужасную ошибку, пустив мяч себе между ног. К счастью, Эмполи не сник. Не прошло и десяти минут, как счет снова был равным. После банального навеса с фланга Рафия срезал мяч в свои ворота.

Виктор Коваленко был заменен на 80-й минуте. За это время он успел выполнить две ключевые передачи, пасовал с 83% точности, особенно успешными получались дальние переводы мяча – 3/4 были успешными. Традиционно много помогал в защите. В целом украинец провел далеко не самый яркий мяч. Но этот тезис касается почти всех игроков, выходивших сегодня на поле. Исключением стали лишь Фальконе и Банда. Оба – игроки Лечче.

Последние минуты Эмполи провисел на воротах соперника, но так и не смог вырвать победу. Ничья. "Адзурри" набрали одно очко и еще немного отдалились от зоны вылета. В активе Лечче 17 зачетных пунктов и 13 строчка турнирной таблицы Серии А. Однако это все исключительно благодаря аномально успешному старту сезона. Сейчас "волки" – одна из худших команд чемпионата.

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