Дженоа и Монца разошлись миром в поединке 15-го тура Серии А. Читайте отчет о встрече Монца – Дженоа на "Футбол 24"

Малиновский пропускал игру из-за перебора желтых карточек (у украинца их уже набралось 5 в этом сезоне). Поэтому на позициях под нападающим вышли Гудмундссон и Мессиас. В первом тайме трудно что-то и выделить, кроме гола Монцы на 36-й минуте, но его не засчитали из-за офсайда.

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А во второй половине Дженоа мог повести в счете. Классный розыгрыш штрафного завершился мощным прострелом Мессиаса на Ретеги, но тот с близкого расстояния пробил выше ворот. Игра шла к безголевой ничьей, но Монца забила на 83-й минуте. Педру Перейра подключился к атаке по правому флангу, получил пас от Кольпани и прострелил, а Мота ударом в касание переправил мяч в дальний угол.

Дрегушин почти сразу мог сравнять счет – румынский защитник проскочил в штрафной, но попал в сетку с внешней стороны. Генуэзцы большими силами пошли вперед, однако Монца удержала победный счет.

Таким образом, Дженоа с 15 очками остался пятнадцатым, а Монца набрала 21 балл и поднялась на 9 строчку.

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