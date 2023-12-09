Аталанта уже забыла, что такое лигочемпионовские вечера. Милан пытается закрепиться в самом престижном клубном турнире Европы. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как "россонери" провели репетицию перед главным для себя матчем группового этапа Лиги чемпионов, который состоится в среду в Ньюкасле.

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Где-то в кулуарах Стефано Пиоли и Джан Пьеро Гасперини могли бы жаловаться друг другу на кадровую ситуацию. Первому приходится ставить Тео Эрнандеса в центр защиты, а Флоренци перемещать на левый фланг. Второй должен рассчитывать на Мартена Де Роона как на центрбека, ослабляя и без того не идеальную полузащиту.

Первый момент в игре создали хозяева. Копмейнерс организовал угловой, после которого Скальвин вывел на удар Де Кетеларе. Шарль был уже во вратарском, но сумел пробить только в руки Меньяну. Через несколько минут у бельгийца был еще лучший момент после сброса Лукмана. На этот раз с точностью возникло еще больше проблем. Пробивая с метров трех, Де Кетеларе умудрился не попасть даже в плоскость. Милан остро ответил только раз. Пулишич создал момент для Жира. Голкипер уже не мог реагировать, но Джимсити успел накрыть выстрел француза с нескольких метров.

По итогам первого тайма следует отметить Де Кетеларе. Формально Шарль по-прежнему принадлежит Милану, выступая за Аталанту в аренде с опцией выкупа. Было заметно, что бельгиец как следует настроился на матч. Два игровых момента мы описывали выше. Также у него была еще парочка, но там был офсайд и фол в атаке. В конце концов, героем стал Лукман, который после розыгрыша аута перехитрил защитников и рикошетом от Томори обыграл Меньяна – 1:0. Ключевая ошибка в пассиве Тео, которому откровенно не хватило опыта игры в центре защиты.

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Хотя это и не было логично, но Милан сумел отыграться перед самым перерывом – на 45+3. Лофтус-Чик протянул мяч и заработал угловой. Флоренци выполнил подачу, а Жиру примерно от 11-метровой отметки мощно пробил головой. Ни два оппонента, ни голкипер не помешали французу отметить голом возвращение на поле после дисквалификации. Оливье, между прочим, вышел на второе место в списке бомбардиров серии А этого года, имея уже 8 точных ударов. Больше всего у Лаутаро (13).

Вторая половина началась с момента гостей. Перспективное вторжение Пулишича остановили фолом, а Жиру не смог качественно запереть прострел Лофтуса-Чика на угол вратарского. После этого Аталанта перехватила инициативу. Выстрел Скальвини из-за пределов штрафной не стал проблемой для Меньяна, а помешать Эдерсону просто не было шансов. Все началось с того, что Де Кетеларе оставили одного на правом фланге обороны. Шар прошел несколько метров и укатил на Лукмана. Никто из центрбеков не сумел помешать форварду снова вывести Аталанту вперед.

Вскоре Де Кетеларе в очередной раз пошил в дураках Калабрию и мог забивать сам – совсем немного не докрутил в дальний угол. Стефано Пиоли решил, что нужно наладить контроль. Вместо правого вингера (Чуквуэзе) вышел опорник (Беннасер). Справа переместился Юнус Муса, задачей которого было больше сдерживать соперников, чем создавать самому. Это привело лишь к тому, что Аталанта начала спокойно контролировать игру, а еще нужно команде, имеющей преимущество в счете.

Милан совершенно не понимал, что делать против соперника, так организованно работающего в обороне. А бергамцы были рады воспользоваться тем, что конкурент раскрывается. На 76-й минуте только чудо и Меньян помешали Аталанте забить третий. Скальвини обыграл двоих и пробивал в дальний угол. Голкипер гостей вытащил. Тут же прибавлял Лукман. Меньян не просто отреагировал, а остановил мяч на линии. Еще одну попытку Адемолы заблокировал защитник. Удивительный момент.

Вместо радости гостей ждало разочарование. Пулишич расшатал Дзаппакосту и прострелил вдоль вратарской. Все ринулись к Жиру, сыгравшему хитрее. Оливье просто пропустил мяч дальше, где Йович был один и легко добил мяч в сетку. Интересно, уже можно говорить о ренессансе Луки? Третий тур серб дает результат – с Фиорентиной заработал пенальти для Тео, против Фрозиноне забил и ассистировал, сегодня снова гол!

Снова ничья, и еще 15 минут играть. Эмоции избивали через край. Все, во что это конвертировалось – две желтые карточки Калабрии. Капитан Милана подставляет команду, у которой и так проблемы с защитниками. Но последствия подобных действий получили уже сегодня. Через две минуты Аталанта вырвала победу. Муриель забил шедевральный гол пяткой после вторжения во вратарский, отправив мяч в противоход Меньяну.

Благодаря этой победе прервали четырехматчевую безвыигрышную серию и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Серии А. Милан остается на третьей строчке, но рискует отпустить Интер и Ювентус, а также дарит Роми возможность приблизиться.