Вперше у нинішньому сезоні Віктор Коваленко потрапив у стартовий склад Емполі. Українець справді заслужив, адже результативно виходив на заміну тричі поспіль. Його гол приніс перемогу над Наполі, проти Сассуоло теж забив, але там переписали на автогол, у грі з Аталантою був асист.

Дженоа без Маліновського на останніх хвилинах програла середняку Серії А

Лечче випереджав Емполі на п'ять очок, але востаннє перемагав майже три місяці тому. "Адзуррі" навпаки – після зміни тренера вийшли з крутого піке і вибралися із зони вильоту. Однак явного фаворита не визначили навіть букмекери. Так воно і було. В першому таймі цілковито рівна гра. Господарі більше контролювали м'яч, але гості створювали стільки ж моментів.

Та і по перерві мало що змінилося, але з'явилися голи. Нехай навіть курйозні. Лечче відкрив рахунок завдяки Беріші. Коваленко не завадив Ламеку Банда пробити здалеку. Це був безхитрісний простий удар по центру воріт. Однак голкіпер припустився жахливої помилки, пустивши м'яч собі поміж ніг. Проте Емполі не знітився. Не минуло й десяти хвилин, як рахунок знову був рівним. Після банального навісу з флангу Рафія зрізав м'яч у власні ворота.

Віктора Коваленка замінили на 80-й хвилині. За цей час він встиг виконати дві ключові передачі, пасував із 83% точності, особливо успішними виходили дальні переведення м'яча – 3/4 були успішними. Традиційно багато допомагав у захисті. Загалом українець провів далеко не найяскравіший м'яч. Але ця теза стосується майже всіх гравців, які сьогодні виходили на поле. Виключенням стали лише Фальконе і Банда. Обоє – гравці Лечче.

Останні хвилини Емполі провисів на воротах суперника, але так і не зміг вирвати перемогу. Нічия. "Адзуррі" набрали одне очко і ще трішечки віддалилися від зони вильоту. В активі Лечче 17 залікових пунктів та 13 сходинка турнірної таблиці Серії А. Однак це все виключно завдяки аномально успішному старту сезону. Зараз "вовки" – одна з найгірших команд чемпіонату.

Мілан програв Аталанті у перестрілці на 5 голів – Йовіч знову забиває, шедевр Мурієля, попереду найважливіший матч ЛЧ