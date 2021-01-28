Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко все ближе к Аталанте.

Шахтер готов отпустить Коваленко в Аталанту в январе, – TMW

По сообщению издания TuttoAtalanta, украинец может уже в ближайшие выходные отправиться на медосмотр в итальянский клуб. Ожидается, что 24-летний футболист прибудет в Бергамо утром 30 января. Сейчас переговоры между сторонами активизировались. Для Коваленко уже подготовили контракт на 4,5 года – до лета 2025 года.

Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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