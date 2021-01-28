Коваленко – в Аталанту: хавбек Шахтера может пройти медосмотр в итальянском клубе уже на этих выходных
Сага вокруг перехода полузащитника "горняков" Виктора Коваленко в команду Руслана Малиновского продолжает набирать обороты.
Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко все ближе к Аталанте.
Шахтер готов отпустить Коваленко в Аталанту в январе, – TMW
По сообщению издания TuttoAtalanta, украинец может уже в ближайшие выходные отправиться на медосмотр в итальянский клуб. Ожидается, что 24-летний футболист прибудет в Бергамо утром 30 января. Сейчас переговоры между сторонами активизировались. Для Коваленко уже подготовили контракт на 4,5 года – до лета 2025 года.
Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.
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