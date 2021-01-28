Аталанта, которая недавно попрощалась с Алехандро Гомесом, продав строптивого экс-хавбека Металлиста в Севилью, рассчитывает к закрытию январского трансферного окна договориться о переходе полузащитника Шахтера Виктора Коваленко.

Аталанта планирует подписать Коваленко до конца января, – Ди Марцио

Как известно, бергамаски уже согласовали условия личного контракта с 24-летним украинцем и он может летом присоединиться к представителю Серии А на правах свободного агента. Однако, итальянцы стремятся подписать Коваленко в ближайшее время.

По сообщению издания Tuttomercatoweb, представители Аталанты уже контактировали с "горняками" относительно январского перехода Коваленко, и получили принципиальное согласие дончан. Сторонам осталось лишь согласовать сумму отступных. Отмечается, что клубы могут торговаться практически до последних минут завершения трансферного окна.

Напомним, действующий контракт Коваленко с Шахтером заканчивается летом. В текущем сезоне он провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

Малиновский забил гол, но не избавился от контрастов – итальянская пресса хвалит украинца за игру против Лацио