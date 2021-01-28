Для Малиновского Кубок Италии все больше становится "своим" турниром. В прошлом сезоне он сыграл полный матч против Фиорентины. Да, Аталанта уступила (1:2) и вылетела, но украинец отметился результативной передачей. В нынешней кампании Копа остается едва ли единственным соревнованием, где Руслану гарантировано место в стартовом составе. Он плодотворно сыграл против Кальяри в 1/8 финала, а вчера забил в ворота Лацио.

Малиновский забил дебютный мяч в Кубке Италии – видео гола в ворота Лацио

Это дебютный мяч для Малиновского в Кубке Италии. Забил он его в важный момент, когда в этом нуждались и футболист, и его команда. Для Аталанты все понятно – на тот момент команда уступала в счете и хотела как можно скорее выровнять положение. Для Руслана тоже все складывалось не идеально, но гол придал ему уверенности и решимости изменить ситуацию. Если бы не удаление в составе бергамасков, были все шансы провести очередной полный матч. Подробнее о поединке читайте в нашем отчете.

За почти час игрового времени Малиновский успел не только забить гол, но и получить желтую карточку. Именно из подобных контрастов состояло его выступление. Для итальянской прессы результативное действие важнее, хотя нашлись и такие, кто не упустил шанса покритиковать украинца.

Начнем с авторитетной La Gazzetta dello Sport. Журналисты культового издания поставили Малиновскому посредственные 6 баллов. Сразу 9 игроков Аталанты наиграли на лучшие цифры, а хуже оценку получил лишь Паломино, который оставил команду в меньшинстве. "Какая мощная левая (нога. – прим.). Оказался совершенно свободным перед воротами. На этот раз не ошибается", – пишет газета.

Гол Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Лацио – 3:2

Зато Calciomercato не пожалели для нашего земляка 7-ми баллов. Больше получил только один игрок среди тех, кто вчера выходил на поле. Им стал центрбэк Лацио Франческо Ачерби. "Опять в сетку. Выровнял положение после гола Ачерби. Убедительные аргументы", – это о Руслане.

Абсолютно идентичная ситуация оценкам от TuttuMercatoWeb. Журналисты издания хвалят Малиновского за гол, но одновременно нашли ложку дегтя: "Прилагал немного меньше усилий, чем в предыдущих поединках. Пытался всегда быть доступным для передач партнеров. После упущенной возможности в Удине на этот раз не ошибся с решением".

Итальянская редакция Еurosport была довольно лояльной, поставив сразу шестерым игрокам Аталанты 6,5 – среди них и Малиновский. Только Кристиан Ромеро получил "семерку". "Очень живой, постоянно нацелен на то, чтобы внести свой вклад. Когда мяч оказывается под его левой, чтобы сделать счет 2:2, он не заставляет долго ждать и отправляет его в сетку", – это комплименты для украинца.

Восхищается игрой Руслана и CalcioDangolo: "Самый активный игрок атаки. Его перемещения держали защитников Лацио в постоянном напряжении. При первой же возможности он одним прикосновением отправляет мяч в цель". Оценка – 6,5 (выше на две команды получил только все тот же Ачерби).

Аталанта – Лацио: Малиновский страдал, но все изменил голом – "богиня" выиграла перестрелку и вышла в 1/2 Кубка Италии

Издание Sport Mediaset отдельно оценивает игру лишь самых ярких футболистов поединка, или тех, кто откровенно провалился. Малиновского среди них не оказалось. Оценка 6,5 и упоминание в основном тексте о взаимодействии с Луисом Муриэлем, которое завершилось важным голом.

Журналисты 90 minut называют украинца в когорте лучших игроков матча. В составе Аталанты 7 баллов получили только авторы голов и Кристиан Ромеро. "Малиновский стал настоящим испытанием для защитников Лацио. Его перемещения между линиями так и не удалось взять под контроль".

Очень противоречивые мнения у локальных изданий – от вершины до самых низких баллов. Конечно, журналистов из Бергамо можно обвинить в завышенных ожиданиях, но именно они следят за своей командой гораздо внимательнее, чем их коллеги из национальных газет и порталов. В частности Bergamo&Sport ставит высокие 7 баллов: "Раскрылся после серии матчей, которые можно было провести лучше. Левой попал в самый угол и вернув "Богиню" в игру".

Bergamo News подтвердило неформальный статус наиболее скептичного издания, поставив Малновському, как, кстати, и Миранчуку, только 5,5. У самого худшего Паломино – 5. "Руслан должен доказывать, что достоин играть за Аталанту. Кроме гола, где он не мог ошибиться, больше ничем не запомнился".

А вот CalcioAtalanta сегодня не поскупилась – 7 баллов (выше только у Ромеро). "Его желтая карточка оставляет некоторые сомнения. Таких контрастов, как в эпизоде ​​с Эскаланте, можно найти по крайней мере с десяток за всю игру. Большая заслуга Малиновского в том, что он сравнял счет. Точный и мощный левша вернул свою команду в игру".

По мнению Tutto Atalanta, Руслан также был одним из лучших: "Становился лучше по ходу матча после невнятного старта. Браво за гол в ворота" бьянкочелести ". Этот мяч дарит Малиновскому моральный подъем и делает его игру достаточно эффективной". Оценка – 7.

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