Один из лидеров "горожан" постепенно оправляется от повреждения.

Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец прибыл в команду в Турции, сообщает пресс-служба "горожан".

Александрия попрощалась со своим форвардом

Накануне, 29 января, он провел первую тренировку. Сейчас Кирилл работает по индивидуальной программе с тренером по физической подготовке Владимиром Томиленко.

Напомним, Ковалец получил травму 17 октября в матче с Ворсклой. Он перенес операцию на колене – врачи прогнозировали, что восстановление займет около шести месяцев. Напомним, в текущем сезоне Кирилл провел за Александрию 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

Золоті 60-ті і сива давнина: Пеле обмиває трофей, окупація, смертельний лікарський злочин і ще 27 фото "старої школи"