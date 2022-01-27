Александрия попрощалась со своим форвардом
08:27 - Читати українською
"Горожане" решили прекратить сотрудничество с Андреем Новиковым.
Нападающий Александрии Андрей Новиков больше не будет выступать за команду Юрия Гуры, сообщает официальный сайт "горожан".
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Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
Напомним, Новак присоединился к Александрии в июле 2019 года, перейдя из Зари. В текущем сезоне 22-летний форвард провел за главную команду "горожан" 4 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.
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