Нападающий Александрии Андрей Новиков больше не будет выступать за команду Юрия Гуры, сообщает официальный сайт "горожан".

Шаран выбрал двух игроков, которых хотел бы подписать в Минай

Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Напомним, Новак присоединился к Александрии в июле 2019 года, перейдя из Зари. В текущем сезоне 22-летний форвард провел за главную команду "горожан" 4 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.

Пригоди Вереса в Іспанії, прощальна записка на тумбочці і послідовники Лобановського: 11 історій про збори